Трамп назначил нового министра обороны США
Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Марка Эспера с должности министра обороны и назначении нового главы ведомства.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.
"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, приступая немедленно", - написал Трамп, поблагодарив Эспера за службу.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Ряд американских СМИ на прошлой неделе сообщили, что Эспер уже подготовил заявление об отставке.
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.
Он может уволить нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны.
Напомним, Трамп, который отказался признать свое поражение перед Джо Байденом, пообещал подать в суд в ближайшие дни. Трамп и его штаб предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве на выборах в Пенсильвании и других штатах, но пока не предоставили никаких доказательств.
7 ноября Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.
Подсчет голосов в США еще не завершен, однако, по предварительным результатом Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов.