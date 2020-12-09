В годовщину встречи Зеленского и Путина Украина обвинила РФ в блокировании договоренностей

В годовщину лидеров государств нормандской четверки МИД выступил с заявлением, в котором обвинил российскую сторону в блокировании договоренностей Зеленского и Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Из-за искусственного блокирования работы ТКГ на политическом треке отсутствует продвижения в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

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В министерстве также подчеркнули, что украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования.

Украина также выступила с предложениями по активизации следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения полного и безусловного допуска международных организаций ко всем удерживаемых лиц, открытие и надлежащего функционирования пунктов пропуска через линию разграничения.

Однако, по словам МИД, эти предложения "до сих пор остаются без должной реакции российской стороны".

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России, по итогам которой был достигнут ряд договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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