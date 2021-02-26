"Посредники" предлагали странам ЕС 900 млн доз вакцин - офис по борьбе с мошенничеством

Несколько стран Европейского Союза сообщили, что им поступали предложения от ряда посредников о закупке вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным Европейского агентства по борьбе с мошенничеством (OLAF), странам ЕС предлагали в целом 900 млн доз вакцины по общей запрашиваемой цене около 12,7 млрд евро.

Фармацевтические компании заявили, что продают вакцины только непосредственно правительствам.

Ранее OLAF предупредил правительства стран-членов о фейковых посредниках по продаже вакцины от коронавируса, которые могут пытаться контактировать с ними.

Премьер Чехии заявил, что четырем странам ЕС поступали предложения приобрести вакцины AstraZeneca в обход централизованных поставок, чтобы получить их быстрее - через компанию-посредника из Дубая.

AstraZeneca заявила, что такого предложения от них не поступало, и если кто-то предлагает частные вакцины, то это, скорее всего, мошенничество.

Напомним, в ЕС готовы запретить экспорт вакцин против коронавируса, если такие поставщики, как AstraZeneca, снова провалят их поставки.