Реакция на интервью из Эстонии, взрывы в Кабуле, "Майн Кампф" во Франции: главное за 26 августа

Українська віцепрем’єрка відреагувала на заяви президентки Естонії щодо України, в Афганістані обстріляли італійський літак, а у Грузії найбільше померлих від COVID-19 з початку пандемії.

В Польщі та Чехії не вистачає працівників, а у Швеції починається суд над консультантом Volvo, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ. Пошта Швейцарії вперше за 18 років підніме ціну на відправлення листів. Більше новин - у нашому дайджесті.

ЄС "не готовий розширюватися", а в НАТО чекають реформ

В Україні відреагували на висловлювання президентки Естонії Керсті Кальюлайд в резонансному інтерв’ю "Європейській правді". Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що заява Кальюлайд щодо 20 років роботи, необхідних Україні для вступу в ЄС, є спробою виправдати неготовність Євросоюзу до розширення нібито неготовністю самої України до членства.

А заяву президентки Естонії про те, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території, вона назвала "сигналом Кремлю, що їхня тактика підтримання конфліктів для збереження своєї сфери впливу працює".

Заступник Генсека НАТО Мірче Джоане закликав Україну продовжувати здійснювати внутрішні реформи на шляху до подальших рішень щодо її майбутнього членства. Джоане наголосив, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО є, і воно було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі – зокрема, на саміті в Брюсселі кілька місяців тому.

Вибухи у Кабулі та обстріл літака

26 серпня стрічки новин світових ЗМІ "підірвала" інформація про вибухи біля аеропорту Кабулу, про ймовірність яких зранку повідомляли США, Британія й Австралія.

І найголовніше: надвечір США підтвердили загибель своїх військових в результаті цього теракту.

Ситуація розвивалася так. Після обіду у Пентагоні підтвердили інформацію про вибух біля аеропорту Кабула. Офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули. Вибух стався біля воріт, де останніми днями розміщувалися британські військові.

За даними ЗМІ з посиланням на американського чиновника і особу, знайому з ситуацією, вибух біля аеропорту Кабула влаштував смертник ІДІЛ.

Згодом речник Пентагону повідомив, що поблизу аеропорту Кабула стався другий вибух. Загалом в результаті двох вибухів постраждали щонайменше 60 людей. За даними журналістів, серед загиблих - 4 морських піхотинців США.

Сьогодні ще й обстріляли італійський військово-транспортний літак, коли він вилітав з аеропорту Кабула з майже сотнею мирних жителів Афганістану.

Тим часом, Україна готує четвертий рейс для евакуації з Кабула громадян України, членів їхніх родин та, за можливості, людей зі списків інших країн-партнерів.

Сплеск COVID-19 та вакцинація на церковних площах

Німеччина продовжила режим епідемії національного значення. У країні зростає кількість випадків коронавірусу.

У Грузії - найбільше померлих від COVID-19 за добу з початку пандемії.

ЄС змінить рекомендації щодо в’їзду для 6 країн через сплеск COVID-19. Йдеться про Косово, Чорногорію та Північну Македонію, Ізраїль, Ліван та США.

Франція планує щепити третьою дозою вакцини громадян старше 65 років, а у Греції вакцинацію від коронавірусу розпочнуть на церковних площах.

"Нервова" реакція РФ та падіння виробництва авто у Британії

В Польщі та Чехії не вистачає працівників у промисловій та будівельній галузі, складських робітників, зварювальників та слюсарів. Дефіцит робочої сили відчувається у сфері послуг. Про плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею читайте в статті Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "надзвичайно нервовою" реакцію Росії та конкретно їхнього глави МЗС Сергія Лаврова, який раніше заявив, що Україна зібралась "приватизувати День хрещення Русі". Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав недоречними коментарі російського міністра закордонних справ у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

У Франції видання "Майн кампф Адольфа Гітлера стало літнім бестселером попри ціну у 100 євро, а пошта Швейцарії вперше за 18 років підніме ціну на відправлення листів.

У Швеції починається суд над консультантом Volvo, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ, а у Британії виробництво автомобілів впало до найнижчого рівня за 65 років.

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою пише Олена Омельченко в колонці Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою.