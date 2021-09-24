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В Португалии с 1 октября отменят почти все коронавирусные ограничения

Пятница, 24 сентября 2021, 08:58

В Португалии с 1 октября отменят почти все оставшиеся коронавирусные ограничения, в частности, разрешат посещать без COVID-сертификатов рестораны и массовые мероприятия.

Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Сертификаты больше не будут нужны не только для ресторанов, но также в отелях и для групповых занятий в спортзалах.

Бары и клубы смогут открыться с 1 октября, работая при предъявлении цифрового сертификата или отрицательного теста на Сovid-19, а в ресторанах больше не будет ограничения на максимальной количество людей за столом.

Сертификат останется обязательным для путешествий по воздуху или морю, для посещения домов престарелых или больниц, а также для крупных культурных, спортивных или развлекательных мероприятий.

Что касается использования масок, их ношение останется обязательным в общественном транспорте, в больницах, на больших коммерческих площадях, а также в концертных залах или на таких мероприятиях, как конгрессы и аналогичные мероприятия, когда невозможно поддерживать дистанцию два метра между людьми.

Маски не будут обязательными на улицах, на открытых пространствах школ и на детских площадках.

В Португалии полную вакцинацию от коронавируса прошли более 83% населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ранее сообщалось, что прямые последствия пандемии коронавируса в Португалии к концу июля для государственных счетов составили 4,133 миллиарда евро.

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