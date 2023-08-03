Премьер Дании впервые прокомментировала сожжение Корана: Книги надо читать

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг впервые публично прокомментировала акции по сожжению Корана, заявив, что не одобряет такие действия и не считает их запрет ограничением свободы слова.

Об этом Фредериксен сказала в интервью журналу Weekendavisen, сообщает "Европейская правда".

Датский премьер подчеркнула, что не считает сжигание книг проявлением самовыражения, поэтому запрет сжигания религиозных текстов не будет ограничением свободы выражения взглядов.

"Мне не нравится сжигание книг. И еще несколько лет назад в Дании вы не могли делать это без штрафа", – сказала она, добавив, что "книги предназначены для того, чтобы их читали".

Фредериксен отдельно отметила, что сжигание Корана нужно рассматривать в новой геополитической реальности, наступившей после полномасштабного вторжения Украины, поскольку такие действия могут иметь "последствия для безопасности".

Речь идет, по ее словам, о риске изоляции на международной арене в то время, как Дания прилагает много усилий для построения партнерств и альянсов.

Ранее, напомним, Министерство иностранных дел Дании объявило о возможности запретить акции протеста, на которых сжигают Коран или другие религиозные тексты, из соображений безопасности и дипломатии. Аналогичный запрет рассматривают и власти Швеции.

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением таких действий.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на эти акции в скандинавском государстве.