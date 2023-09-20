Зеленский после США посетит Канаду – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду в конце этой недели после визита в США.
Об этом сообщили источники CBC News, пишет "Европейская правда".
По словам источников, во время своего визита в Канаду Зеленский посетит Оттаву и Торонто.
Ожидается, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме в Вашингтоне в четверг.
В пятницу Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве, а затем отправится в Торонто, сообщили источники.
Поездка украинского президента в Канаду официально не была объявлена. Это будет его первый визит в страну с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Накануне президент Украины выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и призвал к ядерному разоружению России.
Также Зеленский призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".