Зеленский после США посетит Канаду – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду в конце этой недели после визита в США.

Об этом сообщили источники CBC News, пишет "Европейская правда".

По словам источников, во время своего визита в Канаду Зеленский посетит Оттаву и Торонто.

Ожидается, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме в Вашингтоне в четверг.

В пятницу Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве, а затем отправится в Торонто, сообщили источники.

Поездка украинского президента в Канаду официально не была объявлена. Это будет его первый визит в страну с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Накануне президент Украины выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и призвал к ядерному разоружению России.

Также Зеленский призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".