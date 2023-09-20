В Польше говорят об обнаружении вредных веществ в украинском зерне

Высшая контрольная палата Польши провела расследование в отношении импорта украинского зерна и заявила об обнаружении вредных веществ в продукции из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ссылаясь на данные Главного ветеринарного врача, палата утверждает, что из 73 образцов зерна, импортируемого из Украины, сальмонелла была обнаружена в 17, пестициды – еще в 17, ГМО – в 11 и миотоксины – в шести. В остальных были также обнаружены ртуть, кадмий, свинец и железо.

С января по май 2023 года вредных веществ Польша нашла в 35% отобранных образцов.

Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях из-за агроэмбарго стран ЕС и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.

Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера"

Торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявлял, что Украина готова ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".