Обломки и сломанные деревья: румынские СМИ посетили место, где, очевидно, упал "Шахед"

Румынские журналисты приехали на место вероятного падения российского дрона на берегу Дуная и нашли там явные следы мощного взрыва и фрагменты углеродного волокна и алюминия.

Как пишет "Европейская правда", репортаж опубликовал телеканал Digi24.

Видео сняли на территории коммуны Чаталкиой, практически напротив украинского Измаила. Деревья вокруг поломаны и частично обгорели, зеленая растительность отсутствует, как после сильного взрыва. Осмотрев место, где ранее работали следователи, корреспондент нашел новые фрагменты разного размера, что, возможно, являются обломками дрона.

Напомним, на кадре, который во время атаки на дунайские порты сняли украинские пограничники и опубликовал МИД Украины, виден сильный взрыв на другом берегу Дуная.

Facebook представителя МИД Олега Николенко

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Мэр коммуны Чаталкиой поднял вопрос о переселении жителей румынского села Плауру, что напротив Измаила, если они этого захотят.