Блинкен призвал Китай использовать своё влияние для нерасширения войны на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы не допустить нападения других государственных или негосударственных субъектов на Израиль и расширения конфликта после нападения на него ХАМАС.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Государственный департамент США.
По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Китая Ван И перед отлетом из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где американский топ-дипломат пытался укрепить поддержку Израиля среди арабских стран.
Миллер добавил, что американо-китайский звонок, который длился около часа, стал возможным отчасти благодаря дипломатической работе, которую администрация Байдена провела с правительством китайского лидера Си Цзиньпина в течение последних месяцев.
Блинкен совершает дипломатическое турне по Ближнему Востоку, останавливаясь в Израиле, Катаре, Иордании, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
США особенно обеспокоены тем, что Хезболла – поддерживаемая Ираном группировка боевиков в Ливане – открывает дополнительный фронт в войне на северной границе Израиля. Китай имеет тесные отношения с Ираном и помог Тегерану в достижении знаковой дипломатической разрядки с Саудовской Аравией в начале этого года.
Ранее президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.
Накануне Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газа с привлечением различных родов войск.
Неофициально сообщалось, что США, Израиль и Египет достигли договоренности о выезде из Газы на территорию Египта иностранных граждан.
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