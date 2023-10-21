ЕС обсудит увеличение поддержки Армении, "которая чувствует себя преданной РФ"

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в понедельник, 23 октября, впервые обсудят, как могут помочь Армении и укрепить ее обороноспособность на фоне роста недоверия Еревана к России.

Об этом журналистам в пятницу сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам чиновника, в Европейском Союзе констатируют радикальное изменение настроений в Армении.

"Армения изменила свою позицию в отношении России. Они почувствовали, что Москва их предала, и на то были веские причины, и они оказались перед новой ситуацией. Наш долг – помочь и поддержать Армению в этих изменениях", – сказал он.

На этом фоне Евросоюз хочет помочь Еревану в финансовом плане, в том числе в вопросах, связанных с демократией, а также с безопасностью и способностью противостоять кибератакам и гибридным атакам.

Также в Брюсселе, вероятно, примут решение об усилении гражданской миссии ЕС, которая заработала в начале года в рамках усилий по нормализации азербайджано-армянских отношений, но детали пока не известны.

Чиновник ЕС в разговоре с журналистами подчеркнул обеспокоенность любыми потенциальными попытками подорвать территориальную целостность, суверенитет и безопасность Армении.

"Это то, что вызывает серьезные опасения, и мы четко сказали об этом президенту Алиеву и азербайджанским представителям", – сказал он.

Ранее на этой неделе армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Европейский Союз является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы, и выразил готовность Еревана быть ближе к ЕС "настолько, насколько ЕС считает это возможным".

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