Республиканцы в Конгрессе угрожают заблокировать выделение помощи Украине, если она не будет включать решение по безопасности американских границ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

Как говорится в материале, это означает, что запрос президента Джо Байдена на 60 миллиардов долларов для Киева теперь зависит от сложной и деликатной борьбы за политику по безопасности южных границ США.

По данным источников, шесть основных участников переговоров ведут спор о повышении стандартов для получения убежища в США, где республиканцы считают, что это является необходимым условием для оказания помощи Украине, тогда как демократы пока не соглашаются на это.

По словам лица, знакомого с продолжающимися переговорами, эти дискуссии в среду были положительными. Сенаторы планируют их продолжить во время каникул на День благодарения.

Впрочем, лидеры Сената говорят, что впереди еще долгий путь. В частности председатель судебного комитета Сената от демократов Дик Дурбин считает, что участники дискуссии находятся на очень предварительной стадии.

Авторы материала указывают, что это признак того, что помощь Украине и Израилю сейчас под угрозой, как никогда. Следующий дедлайн для принятия законопроектов наступает только в январе 2024 года, а это означает, что дополнительные расходы не могут быть привязаны к законопроекту о финансировании до конца года.

Республиканцы рассказали изданию, что многие демократы все еще сопротивляются их усилиям по реформированию стандартов предоставления убежища как единственного способа разблокировать помощь Киеву.

Республиканцы заявили Politico, что если демократы попытаются предпринять попытку принять помощь Украине без соглашения по границе, они ее провалят. В то же время некоторые законодатели выразили сомнение, что в результате переговоров по границе будет вообще достигнуто соглашение.

В четверг президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание приостановки работы правительства, который не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.