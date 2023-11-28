Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможное мирное соглашение

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, Блинкен обсудил с обоими лидерами возможность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В разговоре с Пашиняном госсекретарь "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении", а также очертил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией.

Во время беседы с Алиевым Блинкен "признал страдания, которые этот длительный конфликт причинил как азербайджанцам, так и армянам, и отметил преимущества, которые мир принесет всем в регионе".

Также в ходе разговора обсуждались отношения с Азербайджаном. Блинкен отметил недавние "проблемные моменты", а также говорил о возможностях укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне.

Ранее советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что мирные переговоры между Ереваном и Баку могут завершиться успешно, но без посредничества США или Европейского Союза.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США 1 России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.

Азербайджан, который имеет тесные связи с Турцией, в последние месяцы неоднократно отказывался от мирных переговоров при посредничестве США и ЕС, которых обвинял в проармянской предвзятости.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян говорил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.