Блинкен после переговоров в Турции уверен, что Швеция скоро будет в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров со своим турецким коллегой в Анкаре в понедельник заявил, что убежден в прогрессе по одобрению вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом Блинкен сказал журналистам по итогам встречи, передает "Европейская правда".

По словам госсекретаря, США "очень вдохновил тот факт, что президент (Турции Реджеп Тайип. – Ред.) Эрдоган подписал ратификационные протоколы (о вступлении Швеции в НАТО. – Ред.), направил их в парламент".

"И я убежден, что мы увидим дальнейшее движение в этом направлении. Думаю, существует общее обязательство обеспечить завершение процесса и вступление Швеции в Альянс. Такое обязательство есть у Турции, есть у нас, и я ожидаю, что мы увидим его воплощение", – добавил он.

Как известно, Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай на днях заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.