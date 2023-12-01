Председатель ОБСЕ: Дискуссии об исключении РФ пока "исчерпаны"

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, чье государство в 2023 году председательствует в ОБСЕ, считает пока "исчерпанными" дискуссии о возможном приостановлении членства России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Османи заявил в интервью испанскому агентству EFE, сообщает "Европейская правда".

По словам главы северомакедонского МИД, дискуссии об исключении России из ОБСЕ "исчерпаны, по крайней мере по состоянию на сейчас".

Он отметил, что этому мешают два аргумента: юридический, который требует согласия 56 из 57 членов ОБСЕ в отношении одного из членов организации, и политический, поскольку некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами.

Хотя ОБСЕ принимает решения консенсусом, существует так называемая формула "консенсус минус один", которая применяется в случае серьезных нарушений принципов ОБСЕ. На практике ее применили только раз – в отношении Югославии в 1991 году.

"Но мы считаем, что сейчас этот принцип не сработает, поскольку в ОБСЕ существуют разногласия во взглядах", – сказал глава МИД Северной Македонии.

Он отметил, что некоторые из членов ОБСЕ рассматривают ее как "платформу для диалога между странами-единомышленниками" с целью обеспечения стабильности в Европе через совместную деятельность.

Украина неоднократно заявляла о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, называя РФ главной угрозой для Европы. Тем не менее, в последней встрече организации на уровне министров участвовал россиянин Сергей Лавров, который получил разрешение на посещение Северной Македонии.

В Скопье Лавров в типичной для себя манере хамил журналистам и заявлял, что РФ может заблокировать кадровые решения, от которых зависит дальнейшее функционирование ОБСЕ.

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