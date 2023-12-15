Байден поговорил с Эрдоганом о завершении вступления Швеции в НАТО и Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором одной из центральных тем было завершение вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидеры "обсудили важность усиления НАТО, в том числе важность как можно быстрее приветствовать Швецию как союзника и далее улучшать совместимость Турции с НАТО", – отмечают в коммюнике Белого дома.

Также договорились о следующих контактах для подготовки к саммиту НАТО в июле 2024 года, который пройдет в Вашингтоне.

В обсуждении событий на Ближнем Востоке Байден подчеркнул, что США поддерживают право Израиля защищаться. Также лидеры обсудили усилия для увеличения гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа, его защиты, и необходимость "политического горизонта" для палестинцев.

Эрдоган подчеркивал необходимость как можно быстрее "остановить человеческую трагедию" в Газе и заявил, что перемирие быстро стало бы возможным, если бы США прекратили безусловно поддерживать Израиль, сообщает Anadolu. Лидер Турции заявил, что США должны как можно быстрее обеспечить прекращение огня в регионе и это "историческая ответственность" Вашингтона.

Также Эрдоган настаивал на том, что видит лучшим решением создание государства Палестина со столицей в Иерусалиме.

Отмечают, что обсуждался также вопрос F-16 для Турции.

Напомним, в парламенте Турции, где ожидает дальнейшего рассмотрения протокол о вступлении Швеции в НАТО, заявили, что ратификация может произойти уже в 2024 году.

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент наконец ратифицировал вступление Швеции в НАТО.

Между тем Венгрия повторила обещание Швеции, что не будет последней в ратификации ее вступления в НАТО.