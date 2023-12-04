G7 с партнерами начали "Партнерство по чистой энергетике" для Украины

Участники "Группы семи плюс", в которую входят страны G7 и их партнеры, в понедельник вместе с Украиной объявили о создании расширенного "Партнерства по чистой энергетике", призванного помочь в послевоенном восстановлении украинского энергетического сектора.

Как пишет "Европейская правда", эту договоренность стороны объявили в рамках глобального климатического саммита COP28 в Дубае.

"Партнерство по чистой энергетике" будет форумом для обсуждения, координации и обмена знаниями для поддержки в восстановлении, реформировании и привлечении частного сектора к переходу Украины к чистой энергетике.

Механизм объединяет правительство Украины, двусторонних доноров, ключевые международные организации и финансовые учреждения, а также представителей частного сектора.

Среди ключевых задач, которым будет способствовать "Партнерство", упоминаются дальнейшая либерализация рынка электроэнергии и переход к рыночным тарифам, энергоэффективность, а также расширение коммерческого участия в энергетическом секторе.

Отдельно указывается, что "Партнерство по чистой энергетике" будет координировать усилия в рамках так называемого Плана Украины – документа, который определит перечень конкретных реформ для привлечения международной финансовой помощи на следующие четыре года.

В рамках COP28 Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии договорились сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

США ранее объявили о предоставлении Украине 25 миллионов долларов на восстановление пострадавшего от российских атак энергетического сектора.

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