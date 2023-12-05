Румыния заявила о намерении сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что его страна может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения развязанной РФ войны.

Об этом он сказал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Европейская правда".

В частности, Чолаку отметил, что в этом контексте сильными сторонами Румынии является безопасность, географическая близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение – возможности, которые могут заинтересовать американские компании, которые захотят участвовать в реконструкции Украины.

Румыния будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно, добавил румынский премьер, имея в виду также процесс восстановления.

"Мы благодарны Румынии за помощь Украине и за сотрудничество на Черном море. Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в прогрессе, который будет достигнут", – сказал Блинкен.

Напомним, в ноябре глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявляла, что Евросоюз должен согласовать следующий пакет помощи для Украины и показать, что "не устал" от войны.

А Чолаку отмечал, что Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки, поскольку они менее важны, чем прецедент, который создаст победа России в войне.