В Швейцарии официально сменился президент

Руководительница Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, 61-летняя Виола Амгерд с 1 января 2024 года на год становится швейцарским президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Амгерд, которая стала первой женщиной во главе министерства обороны Швейцарии, сменяет на посту президента Алена Берсе, который занимал ее в течение 2023 года.

В отличие от большинства стран, президент Швейцарии не имеет реальных полномочий – их осуществляет от имени всей страны коллективный орган, Федеральный совет (аналог правительства). Каждый из его семи членов становится президентом на год на ротационной основе.

Членов Федерального совета Швейцарии и президента избирают на закрытом заседании обеих палат парламента, но фактически это лишь процедурный шаг, поскольку до этого уже известно, кто займет какую должность.

Кроме формального представительства Швейцарии за рубежом, президент председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.

В экстренных ситуациях – например, если Федеральный совет по определенным причинам не может провести заседание – президент Швейцарии может принимать единоличные решения или отдать приказ об экстренных мерах.

Швейцарские СМИ обращают внимание на то, что Виола Амхерд является вторым подряд франкоязычным президентом Швейцарии и четвертым, который происходит не из немецкоязычного кантона.

Ален Берсе же, как сообщалось, в прошлом году принял решение уйти из Федерального совета Швейцарии, поэтому в декабре вместо него избрали однопартийца Берсе, социал-демократа Беата Янса.

Напомним, на последних парламентских выборах в Швейцарии, которые состоялись в октябре, победила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая показала один из лучших результатов в истории политсилы.

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