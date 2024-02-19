Зеленский о кризисе на границе с Польшей: Ситуация не в зерне, а в политике

Президент Владимир Зеленский 19 февраля раскритиковал блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации.

Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, события на границе с Польшей "нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное".

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", – подчеркнул он.

По словам главы государства, для решения ситуации нужны совместные и рациональные решения – "решение наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы".

Напомним, 18 февраля сообщалось, что протестующие вечером пытались блокировать пути на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но полиция вмешалась. Движение грузовиков на этом КПП в воскресенье полностью заблокировали.

В понедельник "Укрзализныця" сообщила, что протестующие в воскресенье заблокировали пассажирский поезд "Киев-Хелм", после вмешательства полиции поезд смог проехать.

Во вторник в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.