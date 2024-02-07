Пентагон: Провал с помощью Украине подтолкнет Китай к агрессии

В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметила представительница Пентагона.

По ее словам, если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, нужно четко осознавать последствия.

"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", – указала Сингх.

Она отметила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Напомним, перед этим Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.