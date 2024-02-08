Германия отправила фрегат в Красное море в рамках миссии ЕС

Германия в четверг отправила фрегат "Гессен", чтобы присоединиться к военно-морской миссии Евросоюза в Красном море, которая начнется в середине февраля для защиты торговых судов от нападений поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Фрегат "Гессен" вышел из североморского порта Вильгельмсхафен в Красное море, но его участие в миссии ЕС все еще зависит от мандата Евросоюза и одобрения Бундестага, которое ожидается в конце февраля.

Reuters

Reuters

"Мы ожидаем весь спектр прямых и косвенных атак, начиная от баллистических ракет широкого радиуса действия... и заканчивая беспилотниками и дистанционно управляемыми лодками в режиме камикадзе", – заявил командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак, комментируя миссию судна.

Он подчеркнул, что свободные морские торговые пути являются основой промышленности Германии, и текущая ситуация в Красном море уже привела к уменьшению поставок и заставила некоторые компании остановить свое производство.

Ранее сообщалось, что "Гессен" должен помочь в отражении нападений йеменских хуситов и защитить морское движение.

"Гессен" будет одним из как минимум трех фрегатов или эсминцев, которые, согласно так называемой концепции кризисного менеджмента Европейской службы внешних действий, нужны для развертывания в минимальном количестве.

Корабль ВМС Германии имеет радиолокационную разведку, способную одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты и ударные вертолеты.

После того как поддерживаемые Ираном силы хуситов начали нападать на суда в Красном море, что они называют актами солидарности с палестинцами против Израиля, в рамках американо-британской операции были нанесены воздушные удары по объектам хуситов, расположенных в Йемене.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

ЕС намерен начать военно-морскую миссию в регионе позже в этом месяце, чтобы помочь защитить международные суда от нападений, но стремится отмежеваться от американо-британской операции.