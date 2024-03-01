Премьер Чехии: Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что "никто в Европе" не собирается вводить войска в Украину.

Заявление Фиалы приводит CTK, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на понедельничном парижском саммите по помощи Украине вопрос направления войск занял минимум времени. С идеей, как известно, выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, но не воевали там, а помогали в обучении", – пересказал чешский премьер идеи президента Франции.

По его словам, подавляющее большинство участников саммита в Париже пришли к выводу, что вопрос направления войск не будет обсуждаться или даже рассматриваться дальше.

"Что это не тема, потому что для подавляющего большинства стран эта идея является неприемлемой", – подчеркнул премьер-министр Чехии.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину", – сказал также Фиала, отвечая на вопрос в том числе о том, имела ли чешская дипломатия заранее подробную информацию о темах, которые будут обсуждаться на саммите в Париже.

Премьер-министр не захотел характеризовать характер имеющейся у него информации о встрече, но сказал, что вся необходимая информация была доступна.

"Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в том виде, в котором они интерпретируются", – добавил Фиала.

Напомним, большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Премьер Эстонии также поддержала идею Макрона относительно западных войск в Украине.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

29 февраля Макрон заявил, что все его заявления о полномасштабной войне России против Украины – включая вызвавшую резонанс возможность отправки западных войск – были тщательно продуманы.