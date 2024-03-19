Пашинян защищает готовность к компромиссу с Азербайджаном по некоторым приграничным территориям
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна должна быть готова скорректировать линию границы с Азербайджаном, поскольку цель Еревана – не допустить новой войны.
Как сообщает "Радио Азатутюн", об этом он сказал на встрече с жителями приграничных сел Тавушского района, граничащего с Азербайджаном на северо-востоке Армении.
Пашинян отметил, что политика Еревана заключается в том, чтобы не допустить новой вспышки войны, и поэтому правительство решило согласиться на определенную корректировку линии границы с Азербайджаном.
Премьер отметил, что вопрос делимитации и демаркации границы между странами на отрезке между селами Баганис и Беркабер подходит к этапу практической реализации.
Он добавил, что это нужно не только для безопасности страны, но и для безопасности жителей нескольких приграничных сел.
Напомним, Азербайджан потребовал от Армении вернуть Баку четыре приграничных села в этом районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Пашинян после этого признал, что эти населенные пункты не входят в территорию Армении.
Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.
Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.
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