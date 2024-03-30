Германия и Франция усилят антитеррористическое сотрудничество на чемпионате по футболу и Олимпиаде

Германия и Франция хотят поддержать друг друга в борьбе с терроризмом на чемпионате Европы по футболу и Олимпийских играх.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Немецкая полиция будет привлечена на Олимпиаде в Париже, французская – на Евро в Германии", – заявила федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Безопасность во время крупных спортивных мероприятий является приоритетом в обеих странах. Фезер подчеркнула, что поэтому она договорилась о "тесном сотрудничестве" с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном. Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с середины июня до середины июля, а Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

На этой неделе Фезер уже объявила об усилении контроля на всех немецких границах во время чемпионата Европы. Эта мера необходима для того, чтобы "предотвратить въезд в страну преступников – исламистов, других экстремистов или хулиганов", сказала Фезер. Федеральная полиция будет действовать осторожно, чтобы контроль имел как можно меньшее влияние на пассажирские и коммерческие перевозки.

По словам министра, немецкие органы безопасности будут "еще сильнее вооружаться против всех нынешних угроз". Это касается "от защиты от исламистов и других потенциальных насильственных преступников до безопасности наших сетей от кибератак". Федеральное и земельные правительства делают все возможное, чтобы "выявлять и пресекать террористические планы исламистов на ранней стадии".

На этой неделе стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.