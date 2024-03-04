Верховный суд США отменил решение об исключении Трампа из праймериз в Колорадо

Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп может принять участие во внутрипартийных выборах в Колорадо, отменив решение высшего суда этого штата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Решение судей Верховного суда США – высшей судебной инстанции страны – означает, что республиканские избиратели штата Колорадо смогут выбрать Трампа как своего кандидата на президентских выборах этого года на праймериз уже завтра, 5 марта.

Напомним, Верховный суд Колорадо в декабре 2023 года принял беспрецедентное решение в отношении Трампа, основываясь на пункте 3 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает избираться на должности тем, кто был причастен к "восстанию или мятежу".

В толковании судей Колорадо под этот пункт подпадала роль Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда тысячи людей штурмовали здание Капитолия, требуя отменить результаты президентских выборов в США.

Отметим, что решение Верховного суда США по иску экс-президента в целом было единогласным. Но пятеро из девяти судей Верховного суда согласились, что вообще ни один штат не имеет полномочий снимать кандидата с внутрипартийных выборов, тогда как остальные четверо придерживаются другой точки зрения.

Это решение стало первым в истории США случаем, когда Верховный суд рассмотрел значение и сферу действия 14-й поправки к Конституции, принятой вскоре после Гражданской войны и почти не примененной после нее.

Оно также является существенной юридической победой для Трампа, которого сняли с внутрипартийных выборов еще в двух штатах – Иллинойс и Мэн (в обоих решения приостановили до рассмотрения апелляции – которая, очевидно, теперь примет решение в пользу Трампа).

Больше о сути дела читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.