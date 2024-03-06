Госдеп США прокомментировал решение об ордерах МУС на арест военачальников РФ

В Государственном департаменте США высказались относительно решения Международного уголовного суда (МУС) относительно ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ – генералов Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы видели новость о том, что МУС выдал ордера на арест Сергея Кобыляша и Виктора Соколова за вероятные военные преступления и преступления против человечности. США поддерживают ряд международных расследований зверств РФ в Украине, включая то, что проводит МУС", – отметил Миллер.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не влияют на каждое решение и развитие событий в рамках этих расследований.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда относительно ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

Напомним, в марте прошлого года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины.

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