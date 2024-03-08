Кулеба призвал союзников возобновить учебные миссии для ВСУ в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что миссии по обучению украинских военнослужащих должны проходить в Украине, поскольку это поможет Киеву выиграть время и упростить логистику.

Об этом он сказал на пресс-конференции 8 марта в Вильнюсе по итогам встречи с главами МИД стран Балтии и Франции, пишет "Европейская правда".

Кулеба заявил, что "искренне не понимает", почему вопрос учебных миссий для ВСУ в Украине вызывает "такие трудности и дискуссии".

"С 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно работал целый ряд учебных миссий, и я не вижу причин, почему это не может продолжаться и в дальнейшем. Верните своих инструкторов, поставьте систему противовоздушной обороны для защиты полигона. И все", – рассказал он.

Глава МИД подчеркнул, что в нынешней войне с Россией для Украины важно не отставать в плане логистики.

"Если ты можешь быстрее обучить солдат, быстрее отремонтировать технику – ты получаешь преимущество. Стоимость, эффективность, экономия времени и, самое главное, победа. Эффективный способ делать вещи – это делать вещи не только за рубежом, но и в Украине", – подытожил он.

Накануне глава МИД уже призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.

Это заявление прозвучало на фоне мнения французского президента Эмманюэля Макрона о том, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.