В Европарламенте признали, что не смогут оказать давление на государства ЕС относительно Patriot

Европарламент в четверг отказался проголосовать за аудит бюджета Европейского Совета и Совета ЕС на 2022 год в попытке заставить лидеров ЕС поддержать Украину дополнительными системами Patriot, однако в парламенте признали, что вряд ли их давление будет результативным.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что решение Европарламента многие воспринимают как театрализованное представление, поскольку орган не имеет полномочий заставить Совет предоставить Украине оружие.

Оба института, подчеркивает издание, находятся в длительном бюджетном споре, потому что Совет отказывается участвовать в аудиторских проверках парламента, а Европарламент ни разу с 2009 года не одобрял решения о выполнении бюджета Совета.

Депутат от Ирландии Люк Мин Фланаган заявил, что Раду не волнует голосование.

"Им все равно. Совет не встречается с нами, не разговаривает с нами и не отвечает на вопросы", – сказал он.

Ранее ряд евродепутатов сообщили о "беспрецедентном событии", поскольку Европарламент отказался принимать решение о бюджете Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Впоследствии редактор по Европе "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что это решение Европарламента может оказаться "политическим театром".