Украина начала переговоры о соглашении по безопасности с Чехией

Представители Украины и Чехии 18 апреля начали переговоры о заключении двустороннего соглашения в сфере безопасности.

Об этом сообщил Офис президента, пишет "Европейская правда".

Украинскую группу на нынешнем раунде переговоров возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква, а чешскую сторону представлял генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений МИД Чехии Давид Конецкий.

Стороны обменялись мнениями о будущем содержании соглашения, в частности усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса, и согласовали график дальнейших переговоров для скорейшего подписания на уровне лидеров.

Чешский президент Петр Павел ранее прогнозировал, что подписание может состояться в мае или июне.

"Чехия демонстрирует неизменное лидерство в поддержке Украины и поощряет других партнеров к реализации смелых и важных инициатив, в частности по поставкам нашей стране боеприпасов. Мы также чувствуем мощную поддержку Чехии на пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО", – прокомментировал Жовква.

В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.