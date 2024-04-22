Представители Греции и Турции провели встречу в рамках усилий для улучшения отношений

Делегации Греции и Турции встретились в понедельник в Афинах в рамках долговременных усилий по улучшению напряженных отношений между двумя странами-соседями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Встреча в понедельник в Министерстве обороны Греции имела целью обсудить меры по укреплению доверия после аналогичной встречи в Анкаре в ноябре прошлого года.

Турецкую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар, а греческую – посол Теохарис Лалакос, сообщило Минобороны Греции.

Обе страны уже много лет участвуют в процессе развития доверия, пытаясь найти общий язык по ряду менее острых вопросов для улучшения отношений.

Встреча состоялась накануне запланированных на 13 мая переговоров в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее греческий премьер прокомментировал недавнюю критику Турции относительно создания греческих морских заповедных зон, подчеркнув, что Афины "осуществляют свои суверенные права в Эгейском море на основе международного права и морского права".

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.