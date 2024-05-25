Туск не исключил открытие одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает открытия одного из пограничных переходов с Беларусью, закрытых в связи с миграционным давлением режима Александра Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Речь идет о пункте в Бобровниках.

Это якобы разблокирует важную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямой торговлей между белорусами и поляками, заявил Дональд Туск в пятницу во время открытой встречи в Белостоке.

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"Я сразу оговорю, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность", – добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Дональд Туск подчеркнул, что он максимально далек от жестов в сторону белорусского режима, и возможное открытие границы не следует трактовать таким образом.

Ранее с инициативой открытия пограничного перехода с Беларусью выступали, в частности, предприниматели, связанные с соглашением "Единый Восток". Они утверждали, что закрытая граница означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они хотят дальнейшей компенсации и программы помощи.

"Перед встречей с воеводой я обсудил, как помочь предпринимателям, которые потеряли от закрытия границы", – сказал премьер-министр.

Между Польшей и Беларусью существует девять пограничных переходов различного типа (автомобильные, железнодорожные, пешеходные, велосипедные и речные).

Сейчас только один пункт пересечения открыт для пассажирских перевозок: Тересполь-Брест.

Грузовые перевозки осуществляются через соседний переход Корощин (Кукурики)-Козловичи.

Напомним, подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью.

Премьер-министр Дональд Туск объявил в субботу, 18 мая, что на укрепление восточной границы Польши будет выделено 10 миллиардов злотых. Элементом укрепления границы должно стать создание системы укреплений.