Норвегия и Дания договорились о сотрудничестве в разработке дальнобойных дронов

Министры обороны Норвегии и Дании Бьорн Арильд Грам и Троэльс Лунд Поульсен на полях заседания Совета Европейского Союза в Брюсселе 28 мая подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере дальнобойных беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Как пояснил журналистам Грам, Норвегия и Дания стремятся усилить возможности наблюдения за акваторией на севере с помощью дронов дальнего радиуса действия. Ими будут управлять с Андойи – одного из самых северных норвежских островов.

"(Дроны дальнего радиуса действия. – Ред.) новые возможности для Норвегии и норвежской обороны. Поэтому мы хотим разрабатывать их в сотрудничестве с союзниками, и Дания является важным партнером", – добавил глава норвежского Минобороны.

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Он отметил, что Норвегия также планирует обсудить с союзниками совместную закупку дронов, но не уточнил, будет ли это касаться Дании.

Норвегия, как известно, неоднократно замечала российских шпионов и другую подозрительную активность на своей территории, в том числе и в северных районах, где пролегает важная энергетическая инфраструктура.

На прошлой неделе стало известно, что Финляндия, Норвегия, а также три страны Балтии договорились о создании "стены дронов" для защиты внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

А в Национальных вооруженных силах Латвии планируют вложить 20 миллионов евро для развития технологии беспилотников, в частности создания "армии дронов".