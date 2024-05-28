Шмыгаль рассказал об итогах переговоров с союзниками Украины в Праге

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три темы, которые затронули на неформальной встрече союзников Киева – лидеров Чехии, Польши, Латвии, Дании и Нидерландов и представителя США – в Праге, которая состоялась 28 мая.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в украинском правительстве.

По словам премьера, участники встречи обсудили чешскую инициативу по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов, в рамках которой собрано уже более 1,6 миллиарда евро, и согласились с необходимостью скорейших поставок снарядов.

Вторым вопросом стало обеспечение для Украины систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, и поставки истребителей F-16 – которые Киев рассчитывает получить уже летом.

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Союзники Украины также обсудили помощь украинскому оборонно-промышленному комплексу, в частности создание совместных предприятий, "передачу технологий, строительство новых предприятий в Украине и финансирование украинских производств".

Отдельно Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за создание спецфонда Ukraine Assistance Fund в рамках Европейского фонда мира (который еще не заработал из-за блокирования решений Венгрией) и обсудил с союзниками грядущий саммит мира в Швейцарии.

"Уверен, наши сегодняшние переговоры высокого уровня дадут очень хорошие результаты для Украины на поле боя и для достижения справедливого мира", – подытожил он в Telegram.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств из числа тех, что являются ведущими в поставках оружия для ВСУ, который будет посвящен поставке боеприпасов и разрешения поражать цели в России.

На этом форуме премьер Чехии Петр Фиала анонсировал отправку первых десятков тысяч снарядов в Украину "в ближайшие дни".