Сотни мигрантов хотели прорвать границу Польши: двое польских военных в больнице

За последние двое суток более 300 нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу – в результате агрессивных действий нелегалов двое польских военнослужащих госпитализированы.

Об этом в своем заявлении сообщил старший прапорщик Пограничной службы Михал Бура, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На подлясском участке польско-белорусской границы 307 человек пытались незаконно пересечь границу. Еще трое попытались сделать это на участке надбужанского отдела Пограничной службы.

Агрессивно настроенные иностранцы за техническим барьером несколько раз атаковали польских охранников границы, отметил Бура. В результате их действий двое солдат получили ранения и были доставлены в больницу.

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Сотрудники Пограничной службы оказали медицинскую помощь 4 иностранцам, а также задержали еще 4 так называемых "курьеров", которые помогали нелегалам.

По данным подляшского отдела Пограничной службы, с начала мая было зафиксировано более 6 тысяч попыток незаконного пересечения границы, тогда как в апреле таких попыток было более 5 300.

На днях польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные.

После этого глава польского правительства Дональд Туск объявил, что из-за ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

29 мая Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало проект постановления, которое временно запретит доступ к ряду районов в приграничной зоне с Беларусью.