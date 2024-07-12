Байден: Европейские союзники сократят инвестиции в Китай из-за помощи РФ

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию, сделав предупреждение после того, как НАТО обвинило КНР в содействии захватнической войне РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер отметил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, "если они будут поставлять России информацию и возможности".

По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любую страну, в том числе европейские страны, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

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"Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в случае, если Китай продолжит свою помощь)", – подчеркнул Байден.

Напомним, решение саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне, назвало Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины.

Это вызвало гневную реакцию миссии Китая при ЕС, которая призвала НАТО "прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество".

Эти комментарии также появились в то время, когда Пекин проводит военные учения с Беларусью, которую глава России Владимир Путин использовал как плацдарм для своего вторжения в Украину в 2022 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Китай не может питать войну РФ без последствий для своих интересов и репутации.

Между тем, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против превращения Североатлантического Альянса в "антикитайский" блок и не будет поддерживать его в этом.