В Белом доме заверили, что Байден не планирует досрочно складывать полномочия

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после того, как решил не участвовать в выборах 2024 года.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом заявил в комментарии представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Представитель заявил, что Байден унаследовал после Трампа "экономику в свободном падении, растущие показатели насильственных преступлений и подорванные альянсы", и сумел обеспечить большой экономический рост и самый низкий уровень преступности за почти полвека, а в НАТО появились новые члены.

"Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа", – сказал Эндрю Бейтс.

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Джо Байден, который в воскресенье объявил о выходе из президентской гонки, не имеет запланированных событий на понедельник, так как остается дома на лечении после того, как у него подтвердили коронавирус.

В Белом доме отметили, что дополнительные детали о графике президента на неделю объявят в ближайшее время.

Среди прочего, ожидают президентского обращения к нации, в котором Байден обещал объяснить причины своего решения.

В анонимном комментарии от чиновника из Белого дома журналистам сказали, что решение Байдена снять кандидатуру не было связано с проблемами со здоровьем. Собеседник заявил, что в последнее время президент не проходил серьезных медицинских обследований, кроме ежедневного общения с врачом для мониторинга его лечения после заражения Covid-19.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп отреагировал на это заявлением с оскорблениями и заявил, что Байден "не может" занимать должность.

Перед тем кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"