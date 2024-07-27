NYT узнал причину необычного звонка министра обороны РФ главе Пентагона

Министр обороны России Андрей Белоусов инициировал телефонный разговор с министром обороны Ллойдом Остином ранее в этом месяце из-за тайной операции, которую якобы готовили украинцы.

Об этом стало известно New York Times от осведомленных должностных лиц, сообщает "Европейская правда".

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Остин разговаривал по телефону с российским министром обороны только пять раз, почти всегда по инициативе Пентагона и часто во избежание просчетов, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

Остин впервые связался с новым министром обороны России Белоусовым 25 июня, пытаясь держать "линии связи открытыми", как заявили в Пентагоне.

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По словам двух американских чиновников и еще одного чиновника, который был проинформирован об этом звонке, 12 июля Белоусов звонил сам, чтобы передать предупреждение: россияне обнаружили украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, проводилась с благословения американцев. Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону о заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о таком заговоре, заявили оба американских чиновника. Но что бы ни рассказал Белоусов, все три чиновника сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, мол, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого.

Издание отмечает, что несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну.

За последние два года к операциям, которые вызвали беспокойство США, принадлежали удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив, который соединяет Россию с Крымом, а также удары беспилотников в глубине России.

До сих пор непонятно, был ли реальным и неизбежным украинский заговор в этом месяце, как и то, какую форму он мог принять. Представители Пентагона и Белого дома заявляют, что пока ничего не произошло. Они отказались подробно описать разговор, но подчеркнули необходимость диалога между противниками.

Двое чиновников сообщили, что Остин также предупредил своего российского коллегу не угрожать американским войскам в Европе на фоне роста напряженности в Украине.

Примерно через четыре дня американские оборонные чиновники повысили уровень боевой готовности на военных базах в Европе в ответ на нечеткие угрозы со стороны Кремля об использовании Украиной дальнобойного оружия на российской территории.

Американские чиновники заявили, что никаких конкретных разведывательных данных о возможных российских атаках на американские базы не было собрано.

В то же время в Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.