В Польше значительно уменьшилось число сторонников перехода на евро

Процент респондентов, которые поддерживают вступление Польши в еврозону и замену злотого на общую валюту евро, снизился до 32%.

Об этом заявил Марцин Идзик из компании, которая исследует рынок, Minds & Roses на пресс-конференции во вторник, представляя июльский банковский мониторинг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"В течение многих лет мы систематически спрашиваем мнения о том, должна ли Польша присоединиться к Европейскому валютному союзу и заменить злотый на общую валюту евро. Нынешние показатели, безусловно, менее положительные, чем показатели предыдущих лет", – сказал Идзик.

Он добавил, что сейчас 32% опрошенных выступают за вступление в Европейский валютный союз, что на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад.

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56% респондентов выступают против присоединения к евро, а 12% не определились с ответом.

В первом опросе по вступлению в еврозону, который проводился Minds&Roses в 2002 году, 90% респондентов высказались за вступление в евро, а 10% – против.

Лишь семь стран ЕС сохранили свои национальные валюты: Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

В Чехии в начале февраля министр по европейским делам Мартин Дворжак назначил экономиста Петра Заградника своим представителем по вступлению в европейский механизм валютных курсов ERM II и переходу на евро.

Импульс обсуждениям по переходу на евро в Чехии дал президент Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам.