Эрдоган предлагал РФ помощь в прекращении войны, Кремль сразу отказал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара может помочь прекратить украинско-российскую войну, но пресс-секретарь кремлевского правителя сказал, что Эрдоган не может играть роль посредника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Эрдоган, разговаривая с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, сказал, что верит в возможность достижения справедливого мира, который устроит обе стороны, сообщили у турецкого президента.

Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил любую роль турецкого лидера в качестве посредника.

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"Нет, это невозможно", – сказал Песков, отвечая на вопрос интервьюера российского телевидения, может ли Эрдоган взять на себя такую роль. В сообщении российского агентства не объясняется, почему Кремль выступает против участия Эрдогана.

Турецкое президентство заявило, что два лидера также обсудили войну в Газе и пути прекращения конфликта в Сирии.

В отличие от других лидеров НАТО, которые наложили санкции на правительство Путина, Эрдоган пытался поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной на протяжении всего конфликта.

Турция сыграла ключевую роль в заключении соглашения, которое обеспечило безопасную транспортировку зерна из украинских черноморских портов. Соглашение оставалось в силе в течение года.

Во время встречи в среду Эрдоган пригласил Путина в Турцию, тот принял приглашение.

Эрдоган готовился принять Путина в феврале в Турции, но визит российского правителя был перенесён на более поздний срок.