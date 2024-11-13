В Польше задержали белоруса по подозрению в диверсиях

Агентство внутренней безопасности Польши задержало белоруса по подозрению в актах саботажа и диверсиях, его уже арестовали на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сотрудники агентства задержали человека, который подозревается в участии в организованной преступной группировке международного характера и осуществлении диверсий и саботажа на территории Польши.

По решению суда, белорус проведет следующие три месяца под стражей, сообщил спикер МВД Яцек Добжинский.

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В коммюнике, опубликованном на сайте Агентства внутренней безопасности, говорится, что белоруса задержали в Варшаве и подозревают в попытке поджога объекта, расположенного в Гданьске.

"Это очередное задержание в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, которая по заданию иностранных спецслужб осуществляла диверсионные акты, в частности поджоги", – написала пресс-служба агентства.

В январе и мае этого года Агентство внутренней безопасности задержало граждан Польши, Украины и Беларуси, ответственных за поджоги объектов в Гданьске, Гдыне и Мареке, которые готовились к поджогам во Вроцлаве.

Правоохранители изъяли, среди прочего, предметы, которые могли быть использованы в дальнейших диверсионных акциях.

Прокуратура предъявила задержанному белорусу обвинение в участии в организованной преступной группировке международного характера и совершении диверсионно-саботажных действий или преступлений террористического характера по заказу иностранной спецслужбы. За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Окружной суд Люблина 26 сентября объявил приговоры 23-летнему украинцу Максиму Л. и 30-летнему белорусу Владиславу П. за участие в организованной группе, которая по заказу России шпионила за критической инфраструктурой – железной дорогой и стратегическим аэропортом Жешув-Ясенка.

Весной 2024 года задержали гражданина Польши, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.