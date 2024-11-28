Зеленский сказал премьеру Британии, что Украине нужно приглашение в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором говорилось о необходимости приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал Стармеру, что сегодня Россия применила против гражданской инфраструктуры Украины более 90 ракет и почти 100 дронов.

Оба лидера обсудили продолжение оборонного сотрудничества и договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами по поводу шагов, которые должны обеспечить Украине наиболее сильную позицию перед любым развитием событий.

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Украинский президент подчеркнул, что для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и наращивании дальнобойных возможностей.

Кроме того, лидеры договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Напомним, по данным СМИ, Великобритания недавно впервые при премьере Стармере поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

На днях Стармер в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил ситуацию в Украине накануне зимы.