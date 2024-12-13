Правительство Швейцарии отказалось вводить налог на наследство сверхбогатых людей

Правительство Швейцарии отклонило предложение повысить налоги на наследство для сверхбогатых людей, что уменьшило шансы на принятие этого решения на общенациональном голосовании.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Правительство отреагировало на предложение политической группы "Молодые социалисты"

В начале этого года политическая группа "Молодые социалисты" предложила ввести 50-процентный налог на наследство в размере более 50 миллионов франков (56 миллионов долларов США), чтобы собрать средства на борьбу с изменением климата. Правительство отклонило это предложение

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Правительство объяснило, что более высокие налоги повредят репутации страны и потенциально будут стоить больше, чем полученные доходы.

"Молодым социалистам" удалось собрать более 100 тысяч подписей, что является необходимым условием для проведения плебисцита по этому вопросу. Однако их предложение также вызвало многочисленные предупреждения мультимиллионеров и миллиардеров, владеющих бизнесами, о том, что они переедут из страны, если налогообложение будет введено.

Ссылаясь на исследования налоговых органов, правительство заявило, что новый налог может собрать более 4 миллиардов франков. Но, по его оценкам, более трех четвертей потенциальных налоговых поступлений будет потеряно, поскольку те, кого это коснется, покинут Швейцарию.

Отток состоятельных резидентов также повлияет на другие налоги на прибыль и богатство, что ухудшит положение государства.

"Инициатива может привести к сокращению доходов федерального правительства и, особенно, кантонов и муниципалитетов. Это также создаст неправильные стимулы для защиты климата", – заявили в правительстве.

Предложение было сделано в рамках швейцарской системы прямой демократии, и правительство имело возможность отклонить или поддержать его.

Окончательное решение будет принято избирателями во время голосования, которое еще не запланировано.

Напомним, в прошлом месяце в Швейцарии на референдуме поддержали госфинансирование для проведения "Евровидения".

А в сентябре швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы.