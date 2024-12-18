Фицо будет говорить с президентом Еврокомиссии по транзиту газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится в четверг с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить свои надежды на продолжение поставок газа через Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Фицо заявил парламентскому комитету, что в то время как украинское правительство отказалось продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" на фоне войны между двумя странами, возможны альтернативные решения, чтобы сохранить газовый маршрут открытым в следующем году.

Словакия имеет долгосрочный контракт с "Газпромом" и стремится продолжать получать российский газ через Украину, заявляя, что покупка газа в других странах будет стоить стране на 220 миллионов евро больше за транзит, а также может привести к повышению цен на газ в Европе.

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"Я принимаю во внимание решение украинского правительства о том, что они не хотят продлевать контракт с "Газпромом". Но это не означает, что мы не можем получать газ с востока", – сказал Фицо в парламентском комитете по европейским делам.

"У нас есть решение... что Украина не будет транзитером российского газа, а будет транзитером газа, владельцем которого будет кто-то другой", – добавил он.

Фицо сказал, что Словакия нуждается в поддержке Комиссии для таких договоренностей, и он обсудит их с фон дер Ляйен.

Однако во вторник Еврокомиссия подтвердила, что не поддерживает продление контракта или другое решение, которое бы позволило сохранить поток российского газа.

Словакия получает от "Газпрома" около 3 миллиардов кубометров газа в год через Украину, что покрывает большую часть ее потребностей.

Фицо заявил, что общие потоки через Украину могут остаться на уровне 14-15 млрд кубометров. Этот объем включает газ, который поступает в Австрию, а также в Чешскую Республику.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Ранее в СМИ появлялась информация, что якобы обсуждают такой вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту инфраструктуру и получать доходы от нее.

В июле президент Украины Владимир Зеленский упоминал о таких переговорах с Баку.

В сентябре анонимный собеседник "ЕвроПравды" в правительстве говорил, что на тот момент таких переговоров не велось, но если бы какая-то из заинтересованных стран ЕС при поддержке Еврокомиссии попросила Украину о транзите газа из Азербайджана, Киев согласился бы на это.