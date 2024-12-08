Пентагон: США сохранят присутствие на востоке Сирии

Соединенные Штаты продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии и будут принимать меры, необходимые для предотвращения возрождения террористического "Исламского государства".

Об этом заявил в воскресенье заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Шапиро выступал через несколько часов после того, как сирийские повстанцы объявили о свержении режима Башара Асада в воскресенье утром 8 декабря.

Шапиро призвал все стороны защищать гражданское население, особенно меньшинства, и уважать международные нормы.

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Режим Асада рассматривал американские войска, расквартированные в Сирии для борьбы с ИГИЛ, как оккупантов. Сейчас в стране находится около 900 американских военных, преимущественно на северо-востоке.

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

По сообщениям, Асад покинул Дамаск на самолете в неизвестном направлении. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали заявил, что не знает, где сейчас находится Асад.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.

Министры обороны Турции и США в воскресенье обсудили в телефонном разговоре развитие событий в Сирии и вопросы двусторонней и региональной безопасности.

Избранный президент США Дональд Трампа после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.