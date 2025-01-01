Канада начинает годовое председательство в G7

Канада начинает свое председательство в Группе семи, которое продлится в течение всего 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С 1 января Канада на один год становится председательствующей страной "Семерки", приняв эту роль от Италии по ротационному принципу. Своими приоритетами в этой роли Оттава определила взаимовыгодное развитие экономики, противодействие изменениям климата и реагирование на стремительное развитие технологий.

Следующий саммит Группы семи пройдет в Кананаскисе в канадской провинции Альберта. До этого Канада на протяжении последних более 40 лет принимала уже шесть саммитов "Семерки".

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Канада входит в новый год в непростой политической ситуации после раскола в команде премьер-министра Джастина Трюдо. Правительство может досрочно уйти в отставку, а Трюдо – потерять шансы на сохранение должности премьера.

Напомним, в состав Группы семи входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение. Россию выгнали из этого формата после оккупации Крыма в 2014 году.

В 2023 году на полях саммита НАТО в Вильнюсе эти государства издали декларацию о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которая стала рамкой для двусторонних соглашений о сотрудничестве по безопасности с Украиной с государствами "Семерки" и другими странами, присоединившимися к ней.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

В конце декабря Украина уже получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса.