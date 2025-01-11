Азербайджан остановил поставки газа в Сербию

Поставки газа из Азербайджана в Сербию приостановлены, и неизвестно, когда они возобновятся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в субботу, 11 января, президент Сербии Александар Вучич, сообщает информационное агентство Tanjug.

По его словам, о приостановлении поставок сообщила азербайджанская сторона.

"Я получил информацию от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств и проблем, которые у них возникли, мы на сегодня не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали ежедневно", – сказал Вучич.

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Как он отметил, пока неясно, когда возобновятся поставки газа. "Это означает, что отныне мы начнем расходовать запасы газа", – сказал Вучич. Он выразил надежду, что поставки возобновятся через месяц-два.

В 2023 году Сербия подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год с 2024 года. В целом Сербия использует более 3 миллиардов кубометров газа в год. Остальной газ поступает из России.

Сербия находится под давлением необходимости уменьшить свою зависимость от России в сфере поставок газа и нефти. После новых санкций США против российского нефтяного сектора российской компании "Газпром нефть" будет предоставлено 45 дней для выхода из собственности сербской нефтяной компании NIS, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Сербии, сообщает агентство Reuters.

Мажоритарными владельцами NIS являются "Газпром нефть „, которой принадлежит 50% акций, и российский "Газпром", которому принадлежит 6,15% акций. Правительство Сербии владеет 29,87%, а остальные акции принадлежат мелким акционерам.

Ранее на этой неделе Болгария также заявила, что Азербайджан приостановил контрактные поставки газа с 7 по 11 января по неустановленным техническим причинам.

Перерыв произошел после того, как азербайджанское подразделение BP заявило в пятницу, что приостановило работу платформы "Шах-Дениз Альфа" после обнаружения технической проблемы на подводном газопроводе для экспорта газового конденсата.

Между тем в сербском правительстве подчеркивали намерения и дальше покупать российский газ.