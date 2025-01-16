Шольц готов поддержать дополнительную помощь Украине за счет заимствований

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости достижения консенсуса в вопросе выделения Украине дополнительной помощи через отдельный кредит, "иначе денег не будет".

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как заявил Шольц, он выступает за выделение дополнительных средств Украине, как было предложено в ноябре.

"Мы еще можем принять решение, если все скажут: мы будем финансировать помощь через отдельный кредит. В противном случае денег не будет", – написал немецкий канцлер.

Реклама:

Он добавил, что сейчас нужны честные дебаты.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленский Писториус заявил, что немецкое правительство подготовило все необходимое для дополнительной военной помощи для Украины на 3 млрд евро, но внутри него все еще продолжаются переговоры по финансированию.

14 января правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, подтвердив поставки тысяч артиллерийских снарядов и дронов.