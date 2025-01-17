"Это наш рычаг влияния": топ-дипломат ЕС против отказа от санкций против РФ

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью AFP.

Каллас подчеркнула, что ЕС нужны санкции, поскольку "это наш рычаг влияния, и было бы очень странно от него отказаться".

"Ничего не изменилось, (Владимир. – Ред.) Путин не изменил своих целей, и на поле боя ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", – добавила топ-дипломат ЕС.

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Она пояснила, что в случае преждевременного снятия санкции "мы окажемся в гораздо более слабой позиции".

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций", – отметила Каллас.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против продления санкций ЕС до обсуждения этого вопроса с командой будущего президента США Дональда Трампа.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии.

Кроме того, в ЕС разрабатывают дополнительные меры, включая использование закона 81-летней давности с привлечением бельгийского короля, чтобы защитить санкции против России после того, как Венгрия угрожала наложить вето на их продление.