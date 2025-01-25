Вучич: "Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей"

Президент Сербии Александар Вучич во время митинга в городе Ягодина заявил, что не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей".

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 24 января, Вучич заявил, что во время пребывания в должности не будет вводить санкции против России.

"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", – сказал он.

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Вучич анонсировал, что "будет иметь братские и дружеские отношения" с Россией и Китаем, а в ближайшие дни поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы решить ситуацию с санкциями США в отношении сербской нефтяной промышленности.

"Сила Сербии заключается в нашей автономии и независимости. Давайте защитим наши корни, но также и наше будущее", – заявил президент Сербии.

Отметим, сербская компания "Нефтяная промышленность Сербии" NIS оказалась среди ряда компаний, которые попали под последний раунд санкций США, направленных против российского нефтяного сектора.

В ответ на это он заявил, что переговорит с хозяином Кремля после этого, ведь акционером NIS является российский "Газпром".

Недавно Вучич заявил, что официально предложит свою страну для проведения ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с Путиным.